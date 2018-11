Bilete 2 av 7 - Marie Martinsen (15) svevar høgt over drilltroppen. Ho har vore med i turngruppa sidan ho var 2 år og er nå trenar for to dansegrupper. Ho synes det er kjekt å sjå utviklinga barna går gjennom, frå dei yngste til dei eldste turnarane i juleshowet.

Bilete 4 av 7 - Trenarane får mykje skryt for all tida dei legg ned i turnmiljøet. — Me får det til i Etne og så har me det kjempe kjekt, seier Elsebeth Heggelund, Renate Selland Ramsvik og Ingvild Slåke.