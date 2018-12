Sør-Vest Politidistrikt melder om eit trafikkuhell i Bjoavegen, like før kl. 15.00 torsdag.

Det dreier seg om ein front mot front kollisjon i ei 60-sone, der tre personar er involvert i uhellet.

Dei tre skal ha komme seg ut av bilane sjølv då naudetatane var på veg.

Politiet melder om at to personar er frakta til sjukehus med ambulanse, og at ein person blir sjekka på legevakta.

– Skadeomfanget er ukjend, men truleg ikkje alvorleg, skriv Politiet på Twitter.