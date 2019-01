Fattigsleg i Vindafjord kommune

Det er den same gamle leksa når det er på den mørkje tida av året er der mange veglys langs med vegane som ikkje lyser rundt i grendene. Nei, Vindafjord kommune har ikkje pengar til og reparere dei, det same hender år etter år. Så god råd burde Vindafjord kommune ha, at alle veglys blei lys i når det lei mot haust. Om dei som styrer og steller, kunne ein tru har svært liten forretningsans.

Når det gjeld Revehall-tomta har dei sett ein fast pris på den som dei skal selje den for, heilt utrulEg. Der skulle dei sett ein minstepris, som dei skulle selje den for. Så skulle dei som hadde det høgste bodet på den, fått kjøpt den. Så nå er det blitt ein svær krangel av det kven som skal få kjøpa den.

Torleif Grimås

Vikedal

