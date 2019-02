Å styrkja Vikedal sentrum og bygda innover

Går det ikkje an å utvikla Vikedal sentrum og bygda innover? Er det ikkje på høg tid at kommunen ser på heile sentrumskjernen og utviklar nye spennande bumiljø og servicetilbod. Tiltak som bygger opp under dei tilboda som alt er her.

Men fyrst av alt vil eg seia at eg har alltid vore opptatt av verna og dyrka jord, men av og til må det vika for å få ting til. Derfor bør området ved barnehagen i Vikedal mot riksvegen og mot Imsland (dyrka jord og utmark) trekkjast inn og utviklast.

Legg ut heile område og inviter spennande arkitektmiljø til å laga bu og servicemiljø for unge og eldre som gir eit levande og meir spennande sentrum. Ikkje berre for Vikedal, men dei indre bygder i kommunen. Eg trur endå fleire ville slå seg ned her framfor å enda i dei større byane.

Med ei slik løysing kan du, enten du er ung eller gamal, gå til butikk, barnehagen, lege, idrettsanlegg, båthamn og kjempefin badestrand om sommaren. Det vil styrka tilboda som alt er her og leggja grunnlaget for nye. Det bør ein gjera lenge før ein satsar på å byggje meir vekke frå det sentrum Vikedal kan bli.

Det må vera viktigare å få eit pulserande bumiljø enn nokre grasavlingar.

For det eg veit er desse tankane kanskje alt tenkte mellom «dei som har noko med det». Men det skadar vel ikkje om ein inst i Vindafjorden luftar det på ny…

Håpar dykk som styrar kommunen vuderer mitt utspel, dette er viktig for bygda Norge, dette er viktig for Vikedal og bygda innover.

Bernt Schibevaag

