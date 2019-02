Fleire ledige i Vindafjord

Tala over arbeidsledige er stabile i Etne, medan Vindafjord har ein auke siste månad, viser NAV sin ferske statistikk. I Etne er det registrert 34 personar heilt utan arbeid ved inngangen til februar. Talet er identisk med oversikten for éin månad sidan. Dette utgjer 1,6 prosent av styrken som er godt under landet der arbeidsløysa nå er på 2,6 prosent. Også Vindafjord ligg under landsgjennomsnittet. Her er talet på heilt ledige nå 110 personar mot 94 ved årsskiftet. Begge kommunane har færre arbeidslause enn for eitt år sidan. Nedgangen er størt i Vindafjord med 32. Samstundes som arbeidsløysa er stabil melder NAV om auke i talet på utlyste stillingar.