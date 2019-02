Jeg viser til innlegget fra Anne-Margrethe Eidhammers og 23 andre oppsittere i Grannar 7. februar. Jeg har full forståelse for at dere ønsker bedre mobildekning og er klar over at forholdene ikke er gode nok i dag.

Telenor har som ambisjon å drive den teknologiske utviklingen framover og å møte kundenes behov for digitale tjenester. Utviklingen innen mobiltelefoni har vært enorm, mens lite har skjedd med det 100 år gamle kobbernettet, som i sin tid ble bygget for å tilby fasttelefon. I 2001 var det over 2.000.0000 abonnenter på fasttelefon i Norge, i dag har dette sunket til 330.000 abonnenter.

For å imøtekomme kundene må Telenor fornye seg – og ikke minst fornye teknologien kundene benytter til tale, mobil og bredbånd. Derfor bygger vi fiber- og mobilnett raskere enn noen gang. Utfordringen fremover blir at vi ikke kan fortsette å vedlikeholde det gamle kobbernettet på samme måte som før.

Vi ser at tiden for å fornye teknologien er overmoden. Som en del av Telenors arbeid med modernisering og videreutvikling av telenettet vil kobbernettet over de neste årene bli erstattet med mer fremtidsrettet teknologi som fiber- og mobilnett. Denne reisen kommer ikke til å bli uten utfordringer, men vi tar oppgaven på største alvor. Og på ferden skal vi lytte, forstå og hjelpe kunder over på nye moderne løsninger – slik at vi fortsetter å være bærebjelken av kommunikasjon i vårt land.

Vår ambisjon er å modernisere telefoni- og bredbåndsnettet slik at vi kan tilby en ny og kraftigere kommunikasjonsplattform for alle de nye tjenestene som kommer med digitaliseringen av samfunnet. Skal kommune-Norge lykkes med å utnytte de mulighetene ny teknologi og digitalisering gir, er vi alle avhengige av en digital infrastruktur som sørger for at mennesker, bedrifter og det offentlige er koblet til et fremtidsrettet nett som er stabilt, raskt og trygt.

I Vindafjord kommune har Telenor 11 sentraler for kobbernettet. Disse vil alle bli lagt ned i løpet av de neste 4 årene. Den første sentralen på Rønnevik er planlagt lagt ned 31.12.2020. Vindafjord kommune er orientert om dette. Senest 7. februar ble det avholdt et møte med kommunen om våre planer for moderniseringen. Dette var et godt møte hvor vi også så på områder i kommunen som har utilstrekkelig dekning i dag. Telenor har invitert til et samarbeid med kommunen for å utbedre mobildekningen i disse områdene.

Når det gjelder fiberutbygging til kommunens innbyggere, så er det andre tilbydere som allerede har bygget ut de mest attraktive stedene i Vindafjord. Telenor vil vurdere utbygging av fiber til de mer spredtbebygde områdene i kommunen, men det er viktig at kommunen og kommunens innbyggere også utfordrer de andre tilbyderne i kommunen til å bidra.

Arne Quist Christensen

moderniseringsdirektør i Telenor

