Slik blir det nye fylkesvåpenet

Fellesnemnda sitt arbeidsutval ber administrasjonen jobbe vidare med fjord og fjell som motiv på fylkesvåpenet til nye Vestland fylkeskommune.

Fire ulike motiv

Arbeidsutvalet hadde møte i Førde tysdag, og nytt fylkesvåpen var ei av sakene på dagsorden.

Prosjektleiar Rune Haugsdal presenterte fire ulike forslag for politikarane, eitt med fjord- og fjellmotiv, og tre med motiv knytte til Gulatinget, melder Hordaland fylkeskommune på si nettside.

Skal sjå på fargar

Forslaget politikarane no vel å gå vidare med, er ein variant av forslaget som fagkomiteen tilrådde i desember 2018. Vedtaket var samrøystes, og alle medlemane i arbeidsutvalet var samde om at ein no må sjå nærare på kva fargar det nye fylkesvåpenet skal ha.

Administrasjonane i dei to fylkeskommunane arbeider no vidare med nytt fylkesvåpen, før saka går vidare til fellesnemnda for endeleg vedtak.

Fellesnemnda har sitt neste møte 23. mai.