Sist fredag uttrykte skuleungdom over heile landet si uro for framtida gjennom «Skulestreik for klima». Det var imponerande å sjå ungdomane sitt engasjement, det gir tru på framtida. Ei framtid med klimaoptimisme kjem ikkje av seg sjølv. Ungdomane krev omstilling ved at energi frå olje og gass over tid vert fasa ut og at det må satsast målretta og sterkt på å utvikla energi og industri med null- utslepp og med fornybare ressursar.

SV deler ungdomane sin uro for klimasituasjonen og vil på landsmøtet komande helg vedta plan for klimakutt. Første punkt i denne planen slår fast behov for styrt omstilling til ny, utsleppsfri industri og at ny leiteverksemda etter olje/gass ikkje skal tillatast.

Takk til de som streika, hald fram med å engasjera dokker i klimaspørsmål og ta gjerne kontakt med lokale politikarar for spørsmål og innspel.

Guri L. Ravatn

landsmøteutsending frå Vindafjord SV.