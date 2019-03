Tok med Håvard Nordtveit

— Me har dessverre nokre skader og nokre spelarar med lite speletid, men totalt sett synest eg det ser ganske bra ut. Me skal sørgja for å gjera to gode kampar med denne gjengen, sa Lagerbäck då han tysdag offentleggjorde landslagstroppen i fotball.

Sander Berge er dessverre skadd igjen og ikkje aktuell nå, mens Mats Møller Dæhli kjem inn igjen. Lagerbäck er førebudd på to tøffe kampar mot dei to laga som på papiret er dei sterkaste i gruppa. Han håpar på ein fullsett Ullevaal 26. mars når søta bror er motstandar.

Håvard Nordtveit som er på utlån i den engelske toppserieklubben Fulham, er blant dei som er høgaktuelle i forsvaret. Han har fått mykje speletid etter den mellombelse overgangen til Fulham som slit i nedrykksstriden i Premier Leauge.

Også tidlegare FKH-keeper Per Kristian Bråtveit er i troppen for aller første gong.

Noregs tropp

Rune Almenning Jarstein – Hertha Berlin

Sten Grytebust – Odense

Per Kristian Bråtveit – Djurgården

Kristoffer Vassbakk Ajer – Celtic

Haitam Aleesami – Palermo

Omar Elabdellaoui – Olympiacos

Even Hovland – Rosenborg

Birger Meling – Rosenborg

Håvard Nordtveit – Fulham

Sigurd Rosted – Gent

Jonas Svensson – AZ Alkmaar

Mats Møller Dæhli – St. Pauli

Mohamed Elyounoussi – Southampton

Markus Henriksen – Hull

Stefan Johansen – West Bromwich

Martin Linnes – Galatasaray

Ole Kristian Selnæs – Shenzhen

Martin Ødegaard – Vitesse

Tarik Elyounoussi – AIK

Bjørn Maars Johnsen – AZ Alkmaar

Ola Kamara – Shenzhen

Joshua King – Bournemouth

Alexander Sørloth – Gent