Ingen kom til skade då ein bil køyrde ut av vegen og blei ståande oppe på autovernet på E134 like vest for Etne sentrum onsdag ettermiddag. Trafikken går tilnærma normalt forbi staden, melder Sør-Vest politidistrikt. Ingen andre køyretøy var involvert i ulykka Vegen vil bli stengt under bilberging. Politiet har rykt ut til staden.