Bortebragd etter sjokkopning

Ølen leia 0-3 etter at det var spelt 20 minuttar på Avaldsnes. Rune Torstenbø opna ballet etter eit par minuttar, medan Håvard Stople og Sverre Ramsfjell auka leiinga til 0-3 med kvar sin fulltreffar. Avaldsnes reduserte rett etterpå, så stillinga var 1-3 til pause. Andre omgang vart ein forsvarskamp for Ølen, noko dei lukkast bra med. Avaldsnes reduserte ikkje til 2-3 før det var spelt omlag 85 minuttar, og dei evna ikkje å utlikne før fløyta gjekk for full tid. Det var eit godt nøgd bortelag som sette seg i bussen heim med tre poeng i serieopninga mot ein av seriefavorittane.