Ingen «freidig gjest»

Kjære Reidar Ebne!

I ditt innlegg i Grannar 28. mars retter du kritikk mot DNT og beskriver oss mellom annet som en «freidig gjest». Vi synes det er trist at du opplever oss på denne måten og vi ønsker å nyansere dine påstander.

Vår formålsparagraf slår fast at vi skal arbeide for å sikre friluftslivets natur- og kulturgrunnlag. Våre 57 medlemsforeninger landet over legger til rette for et naturvennlig friluftsliv for alle og er dermed med på å sikre at flere får oppleve naturen – og å bli glad i den. Vi opplever at dette støttes både av grunneiere og deres organisasjoner. DNT har generelt et godt forhold til grunneierne og har hatt et tett, åpent og konstruktivt samarbeid gjennom mer enn 150 år.

Du skriver «Deira fordelar er i stor grad tufta på velvilje frå grunneigar og dei er nærast å stikke kjeppar i hjula for grunneigarane». På vegne av alle turglade i Norge er vi derimot svært takknemlige for rausheten grunneiere landet over viser friluftslivet. Vi har ofte felles interesser med grunneiere. Vi ønsker også levende bygder. Men når en bedrift eller en grunneier ønsker å gjøre noe som krever tillatelse fra det offentlige, kan den som vil mene noe – faktisk gjøre det. Det ligger i vårt demokrati. På denne måten blir tiltaket veid opp mot allmenne interesser hos den myndigheten som tar avgjørelsen. Hensyn til både naturen selv og friluftslivet regnes i lovgivningen som allmenne interesser. I de tilfellene hvor et tiltak ikke er til vesentlig skade, vil vi ikke ha innvendinger. Våre egne søknadspliktige tiltak blir veid opp mot andre hensyn på samme måten, og vi følger pålegg og begrensninger som vår virksomhet blir pålagt.

Du avslutter med at «DNT burde setje si ære i å ivareta vilt og naturen.» Det mener vi virkelig at vi gjør. DNT skal følge føre-var-prinsippet i alt vi gjør. Også ved å ta nødvendige hensyn til viltet. Med bakgrunn i tilgjengelige kunnskap og i god kontakt med andre involverte vurderer vi jevnlig konkrete tiltak for som eksempel for å ta hensyn til villreintrekket. Som eksempler vil jeg nevne flytting av DNT-hytta Gråhøgdu på Ringebufjellet, sør for Rondane. På nittitallet rev vi Breitjønnbu og bygde nye Jammerdalsnu på ny tomt nettopp for å ta hensyn til reintrekket. Vi gjør løpende vurderinger av tilbudet vårt, slik at det ikke går på bekostning av villreinforvaltningen. Vi følger restriksjonene som gjelder for rutevalg, bruk av veier og åpningstider for hyttene. Alt for å bidra til mindre ferdsel i sårbare områder og i reinens kalvingsperiode. Nødvendig transport ved hjelp av helikopter benytter vi så sjeldent som mulig, og kun i de tilfellene der det ikke er mulig å frakte det på annet vis.

DNT er bevisst vår rolle som samfunnsaktør og veiviser. Det tar vi på alvor ved at vi er med på å skape gode holdninger blant våre neste 320.000 medlemmer til å ta vare på natur og dyreliv. Vi viser vei inn til naturen. Og når folk blir glad i naturen, tar de også vare på den.

Dag Terje Klarp Solvang

generalsekretær, Den Norske Turistforening