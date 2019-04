Politiet har fått klager som gjeld heilagdagsfred og ber folk skjerpa seg og ta omsyn til andre. — Erfaringa tilseier at det vil koma fleire klager i løpet av påsken. Me minner difor om at lov om heilagdagsfred gjeld heile heilagdagen og etter kl. 16.00 på påskeaftan. Tenk deg om og bruk sunn fornuft før du startar støyande arbeid, er oppmodinga frå Sør-Vest politidistrikt.