Skakke – siste akt eller ny start?

Tysdag 9. april skal formannskapet ta stilling til løysing for varig drift av Skakke. Vil det bli siste akt for Skakke eller blir det ein ny start? Eg trur heile Etne-samfunnet håpar, trur og heiar på det siste. Men det siste og avgjerande steget må gjerast av politikarane.

Skakkesenteret var frå starten eit stort spleiselag med tre aktørar; Hordaland fylkeskommune, Etne kommune og lag og organisasjonar. Etter at Fylkeskommunen trekte seg ut av Skakke har Etne kommune blitt tilført ein stor verdi i skuleseksjonen og har blitt den største aktøren, med dei privilegium og ansvar det medfører. Når Hordaland fylkeskomme sel skuleseksjonen til Etne kommune for 2,65 millionar kroner bør dette sjåast som eit insentiv for kommunen til å hjelpe Skakke i neste runde.

Skakke har i snart to år søkt å finne ei løysing på økonomien og drifta, og har vendt seg til den største eigaren for hjelp. Dei andre eigarane, lag og organisasjonar, har ikkje dei økonomiske musklane som skal til for eit slikt løft. Arbeidet har til tider vore tidkrevjande og vanskeleg på mange måtar. Men i det siste halve året har dialogen og framdrifta i saka vore god, og no ligg det eit forslag til løysing på bordet til Etne-politikarane, som styret i Skakke SA stiller seg bak. Då håpar eg inderleg at blikket er vendt framover og at Etne kommune blir med og tek det avgjerande steget mot ein ny start for Skakke.

Skakke har dei siste to åra gjort det ein kan for å effektivisere og spare i drifta. Selskapa bak huset har slått seg saman for å rasjonalisera og gi betre økonomisk kontroll. Bankane var med på eit rentekutt på 2% i 2017. Talet på årsverk er nær halvert. Takka vere fleksible og flinke tilsette har dette gått bra utan at vi har kutta i tilbod og aktivitetar. Lag, organisasjonar og enkeltpersonar har stått på og bidratt med tallause timar med dugnad. Administrasjonen har snudd alle steinar for å kutte i kostnader. Leigene er blitt reforhandla og auka for fleire. Det har òg vore to større aksjonar for å gi bidrag til Skakke. Både «Slå ring om Skakke» og «Venner av Skakke» har bidratt monaleg økonomisk. Dette viser at Etnebuen verdsett Skakke og alt som skjer der.

Nå er det opp til politikarane å visa at også dei ser verdien i huset og verdset betydninga Skakke har, ikkje berre for innbyggjarar i heile kommunen, men også som eit regionalt senter for kultur og idrett. Då kan Etne framleis vera den kulturkommunen som det er nedfelt i kommuneplanen at den skal vere.

Eg trur politikarane forstår kva som står på spel, for utan hjelp frå Etne kommune blir nok Skakke nøydt til å stengje dørene. Om tiltaksplanen blir vedtatt kan vi framleis ha ei levande, aktiv og fantastisk storstove for kultur og idrett. Ein ny start vil motivere til dugnad og bruk av huset. Det vil få sponsorar til å tru på Skakke og til å sjå verdien i å støtte opp. Det vil gi styret og administrasjonen krefter og handlingsrom til å fokusere på å gi eit godt tilbod innan kultur og idrett. Tenk å kunne puste fritt etter år med åndenaud!

Det skjer på Skakke! Her er det kino, bursdagar, klassefestar, konferansar, fotballtrening, handballtrening, friidrettstrening, klatretrening, øving for skulemusikk og musikklag, ungdomsklubb, open hall, revy, konsertar, teater, minnestunder, seniordans, basar, turnstemne, Etne-cup, Etnemarknaden, konfirmasjonsleir, hundeutstilling, kulturnatt, barnefestival, karateleir, UKM, LAN-treff, julemesse, julebord, bygdedans, gjenbruksdagar, møter, bryllaup, og uformell møteplass for folk i alle aldrar. I tillegg kjem aktivitetar i regi av skule, kulturskule og bibliotek. Alt dette er med på å gjere Etne til ein stad der folk vi bu og ein stad der heile familien har eit godt og variert tilbod på fritida.

Sei derfor ja til tiltaksplanen for varig drift av Skakke og gi ein ny start.

For styret i Skakke SA

Jorunn Bringeland Berge

styreleiar