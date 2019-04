Etne låg under heile 4-0 borte mot Tysvær-laget Stegaberg i torsdagens 5. divisjonskamp. Ei skåring av Sindre Kringlebotten kvarteret før slutt, sette fart i gjestene. På meisterleg vis greidde gjestene å snu kampen. For medan heimelaget kollapsa i innspurten sørgde Sindre Kringlebotten (2) og Tørres Rullestad for utlikning i løpet av elleve minuttar. Faktisk var Etne nær å ta med seg alle poenga heim.