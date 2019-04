Ein motorsyklist er meldt til politiet etter å ha blitt tatt for å ha køyrt i 109 km/t i 80-sona på E134 i Åkrafjorden. UP kontrollerte påsketrafikken aust i Etne måndag ettermiddag og hadde nok å gjera. Motorsyklisten fekk inndrege førarkortet også fordi han køyrde inn i bilen som låg framfor. I tillegg fekk sju sjåførar forenkla førelegg etter å ha køyrt over fartsgrensa, melder Sør-Vest politidistrikt.