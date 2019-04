Utklassingsiffer i lokaloppgjeret

Det var seriestart for Etne og Vats94/Skjoldar fredag kveld, og det første lokaloppgjeret i 2019 gjekk mellom dei to laga på Etne kunstgrasbane.

Etter ein forsiktig start frå begge lag, byrja det å skje ting halvveis ut i omgangen. Først sette Åsmund Norheim inn ein straffe i det 23. minutt, før Erling Bjarte «Ebbe» Rullestad sette ein corner rett i mål etter drøye halvtimen. Kristian Langeland reduserte for gjestene etter corner, men Kristoffer Grønstad var nådelaus minuttet etterpå, og sette inn kveldens vakraste mål på ein kontrollert volley.

Andre omgang vart ein transportetappe for Etne etter at Sindre Kringlebotten punkterte kampen med si 4-1 skåring etter 51 minuttar. Grønstad sette inn sitt andre for kvelden til 5-1 etter eit fint forarbeid av Tøres Rullestad midtveges i omgangen. På tampen avslutta Åsmund Norheim slik han starta kvelden, nemleg med å skyte ballen i mål frå straffemerket.

Heimelaget var mykje meir truande framover på bana enn Vats 94/Skjoldar, som heilt mangla sting og gjennombruddskraft i denne første kampen.

