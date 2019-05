Fyrste april i år la Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) fram sitt forslag til ei nasjonal ramme for vindkraft på land. Denne ramma består bl.a av eit kart der ein peikar ut dei områda i Noreg som er best eigna for vindkraft. NVE har konkludert med at store delar av Sunnhordland og Haugalandet er godt eigna for vindkraft.

Dette er i fyrste omgang berre eit forslag som skal ut på høyring, men mykje tyder på at det dei neste åra vil bli bygd ut fleire vindparkar på land i Noreg.

Debatten går no for fullt. Me får høyre at me i Noreg må ta vår del av ansvaret for klimaøydeleggingane, og at det er naudsynt å bygge ut vindkraft slik at me kan bidra med meir fornybar energi. Utbygging av vindmølleparkar blir kalla grøn vekst.

Det er ikkje vanskeleg å vere samd i at vår utvikling og påverknad er med på øydelegge klimaet, og me i Noreg er ikkje så mykje betre enn folk i andre land. Men, utbygging av vindmølleparkar er ei svært stor påkjenning for naturen vår. Dei truar bestandar og velfungerande økosystem. Mange kilometer med anleggsvegar må til og møllene i seg sjølv er arealkrevjande. Dei skal ikkje stå på allereie regulerte industriområder, men i urørt natur! Produksjonen av vindmøllene gir dessutan frå seg eit tydeleg klimaavtrykk i seg sjølv.

Kor er respekten for naturen? Skal me i 2019 løyse delar av klimaproblemet med å gjere store irreversible inngrep i naturen? Eg ynskjer å sitere Sigmund Hågvar, professor i natur- og miljøvern: «På et museum har man ikke engang lov å berøre et landskapsmaleri av for eksempel Tiedemand og Gude. Men originalen – selve naturen – ødelegges i rekordfart, stykkes opp og selges i biter til utenlandske vindkraftselskap, for å bidra med noen promille av Europas kraftbehov.»

Ein ny studie utført at NTNU syner at systematisk oppgradering av vasskraft kan gje like mykje kraft som det no er lagt planar for vindkraft på land. Det handlar om fleire og større aggregat, fallhøgde, magasinvolum eller tilførsel av meir vatn. Studien syner at dette kan gjerast med minimale inngrep i naturen.

Me må gjere alt me kan for å løyse klimaproblemet, og me i Noreg bør absolutt bidra med vårt, men at me skal løyse dette med vindkraft som gir så alvorlege inngrep på urørt natur, det er etter mitt syn uakseptabelt og total bom! Bør ikkje heller fokuset no for alvor vere å redusere det totale energibehovet?

Stig Morten Sørheim

Etne