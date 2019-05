Ope forum: Sløvt av dei lokale turlaga!

Den Norske Turistforening (DNT) arrangerer som kjent marsj mot vindturbinar som er iferd med å vandalisere naturen. Rundt omkring i distrikta, blant anna i Haugesund, Kvinnherad, Stavanger, Stord, Fitjar har turlaga tilslutta DNT hatt turmarsjar mot vindkraft, men her inne «søv» dei godt.

Verken turlaga i Etne eller Vindafjord hadde arrangement 12. mai for å støtte opp om vern av naturområda våre. Vindafjord Turlag takka meg til og med for at eg minte dei på det, «men då var det for seint». Makan til sløv innstilling!

Ingvard Frøyland

Vikebygd

