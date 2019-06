Ein grillfest ute ved kulturhuset i Ølen laurdag ettermiddag resulterte i at både politi og brannetat rykte ut. Bakgrunnen var brann i ein gassgrill. Mannskapet var kjapt på staden og fekk kontroll over brannen. Ein mann i 40-årsalderen som var ansvarleg for gassgrillen, er avhøyrt. Det er oppretta sak etter hendinga, melder Sør-Vest politidistrikt.