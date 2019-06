Likeverdige helsetjenester for alle

Den 18.juni skulle kommunestyret vedta en rammeavtale for den økonomiske del av fastlegeavtalen som skulle legges til grunn for videre forhandlinger med den einskilte fastlege. Da ordfører varslet at det var tid for avstemming, ba Sigmund Lunde(V) om ordet. På direkten fra talerstolen framsatte han et benkeforslag at rådmannen ikke skulle inngå en langsiktig husleieavtale for legekontoret i Vikedal. Et slikt forslag ville være et første steg på veien til nedleggelse av legekontoret, på tross av at rådmannen hadde skrevet i sin vurdering at det skulle driftes tre legekontor i kommunen. Lunde bekreftet det ved å utale at hensikten forslaget fra han var å utvikle Ølen til et større senter. Hva de 2.000 innbyggerne Sandeid, Vikedal og Imsland mente om å miste sin primære helsetjeneste i sin nærhet, vørte han ikke.

Arbeiderpartiet sa i fra at 1.linje helsetjenesten til 2.000 av kommunenes innbyggere skal ikke avgjøres av et benkeforslag. Det har aldri noen gang skjedd i kommunens historie. Ved avstemmingen delte kommunestyret seg på midten, 12 svarte nei til forslaget og 11 svarte ja. Venstre, Bjoalista, KrF og Arne Bergsvåg (Sp), alle fra flertallskoalisjonen rundt ordfører Ole Johan Vierdal, stemte for forslaget sammen med H og Frp. At alle de 11 ikke hadde noe tilknytting til Sandeid, Vikedal eller Imsland, gjør det enda vanskeligere. De samme representantene hadde tidligere vært på talerstolen og forsvart svømmehallen i Ølen etter et forslag fra Høyre om å kartlegge kostnadene ved drift av hallen.

Når kommuneøkonomien skjærer seg, så vet de fleste med fartstid i kommunestyret at da ramler fellesskap og inngåtte avtaler sammen.

At 7 stykker bryter ut fra flertallet rundt ordfører Vierdal, før kommunestyret i det hele tatt har begynt å ta stilling til nedskjærings forslag fra rådmannen, viser at det langt mellom enigheten om å dra lasset sammen når tilrådinger om kutt i budsjettet kommer fra rådmannen etter ferien. Ordfører Vierdal har mistet flertallet som har hatt ansvaret for de siste fire budsjettvedtaka i kommunestyret. Hvis ikke det nye kommunestyret etter valget i september skal være nødt til å overta et underskudd fra det nåværende, må han tenke i nye baner slik at kommunestyremøtet 24. september ikke ender opp i et møte der 25 kommunestyrerepresentanter drar i hver sin rekning. Kommunestyret 18. juni viste at enigheten og lojaliteten er dunstet vekk fra flertallet i kommunestyret.

Reidar Håvås

gruppeleiar i Vindafjord Ap