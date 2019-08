Ein bil hamna onsdag føremiddag på taket etter ei utforkøyring på fylkesveg 513 ved Svanavatnet i Skjold, mellom Solheim og Sagi. Då politiet kom til staden fann dei bilen som låg på taket, men ikkje førar. Sør-Vest politidistrikt melde like etter klokka 09.30 at dei har vore i kontakt med førar, og han har forklart at han er uskadd, men skaka etter hendinga. Politiet melde vidare at dei ville oppsøke førar for å oppta forklaring.