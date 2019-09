Mot brakval for Etne Sp

Sp har fått 42,6 prosent etter at førehandsrøystene i Etne kommune er talt opp.

Kl 21.00 kom dei første resultata i kommune- og fylkestingvalet 2019. Når 26,9 prosent av røystene var talt opp i Etne, stod Sp med 42,6 prosent.

Dei andre partia har fått:

Frp 18,4 prosent

Ap 12,7 prosent

H 10,2 prosent

KrF 7,6 prosent

V 6,1 prosent

Raudt 2,4 prosent

Eit slikt resultat vil gi Sp heile 8 av 17 mandat, medan Frp kjem inn med tre, mot to for Ap og Høgre, og eitt for KrF og Venstre.