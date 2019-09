Storfangst under UP-kontroll

UP fekk det verkeleg travelt då dei stilte seg opp i 60-sona på E134 i Skjold sundag ettermiddag. I alt 32 sjåførar blei vinka inn for brot på fartsgrensa. Sju av dei så alvorleg at førarkortet blei inndrege, resten fekk forenkla førelegg. Høgaste fart blei målt til 93 km/t, melder Sør-Vest politidistrikt.