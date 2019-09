To unge personar blei fredag kveld tatt med til legevakt for sjekk av nakkeskadar etter ei trafikkulykke i Sandeid. Bilen dei sat i hamna utfor vegen. Trafikkuhellet blei meldt rundt kl. 21.45. Ifølgje politiet har førar forklart at han mista kontrollen på bilen etter å ha svinga unna eit ekorn i vegen. Bakparten av bilen skrensa i ein fjellveg då bilen køyrde ut av vegen, melder Sør-Vest politidistrikt