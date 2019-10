En faktasjekk for ordføreren

Kjære Ole Johann Vierdal!

Jeg synes at Senterpartis forslag til vedtak om vindkraft i kommunestyret 24.09.19 hadde mye bra i seg. Avsnitt 1 støtter jeg fult ut – «følgjene for natur, klima og miljø ikkje er godt nok greidde ut».

Det er dermed i avsnitt 2 at jeg oppfatter forslag som urealistisk og naivt …… «ei avgjerd for eller imot vindkraft i Vindafjord må i framtida verta bestemt på lokalt plan».

Jeg ønsker derfor å presentere en liten «faktasjekk» for deg.

Fra nettsiden til NVE: «NVE ga 1.7.2014 Lyse Produksjon AS konsesjon til å bygge Bukkanibba vindkraftverk i Vindafjord kommune. Vedtaket ble påklaget og oversendt OED for endelig avgjørelse. OED omgjorde NVEs vedtak 13.6.2016.»

Fakta er at under høring av konsesjonsbehandling for Bukkanibba sa Vindafjord kommune NEI, og så likevel gav NVE konsesjon.

Så ble saken påklagd av Vindafjord kommune, og behandlet av NVE uten at klagen ble tatt til følge. Deretter gikk saken til OED som tilslutt avslo konsesjon.

Fakta er derfor at NVE har trosset Vindafjord tidligere – og vil nok gjerne gjenta det. Kommer Vindafjord kommune inn som et utbyggingsområde i en nasjonalrammeplan for Vindkraft på land, vil NVE ha bedre «ryggdekning» hos OED for å overkjøre lokal myndighet under senere konsesjonsbehandling.

Det er heller ikke flertall i Storting for å gi kommune vetorett i slike konsesjonssaker.

Det er vanlig kutyme for utbyggere, etter å ha sikret seg en vindkraftkonsesjon, å endre på utbyggingsplaner vedrørende både høyder og plassering. Slik som konsesjonsregler i Energiloven er i dag, under NVEs behandling av slike endringer har ikke en gang kommune høringsrett.

Du vil huske etter endringer i plan og bygningslova i 2009 at det er ikke lenger er påkrevd å lage reguleringsplaner for vindkraft produksjon siden en konsesjonssøknad behandles nå kun etter Energiloven. Vindafjord kommune vil dermed ikke få en vindkraftplan til slike reguleringsbehandling. De vindkraftkonsesjoner som ble gitt i Tysvær kommune for over 10 år siden, og som nå Tysvær kommunen kjemper imot ,er omfattet av eksisterende reguleringsplaner, som det nå av utbyggere søkes endret. Dette gir da Tysvær kommune en ekstra demokratisk behandlingsmulighet, noe som Vindafjord kommune ikke vil få i fremtidige nye konsesjonssøknader som ikke vil kreve reguleringsbehandling.

Senterparti er da naiv å tro at Vindafjord beholder «hånd på ratte’» i vindkraft konsesjonsbehandling hvis de engang «viser interessen» ved å ikke si NEI under høring til Nasjonalrammeplan til vindkraft.

Andrew Greenwood

Ølen