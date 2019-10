Natt til søndag køyrde ein bil av vegen på fylkesveg 514 mellom Sandeid og Ølen. Politiet fekk inn meldinga om ulukka kvart på to natt til i dag, opplyser operasjonssentralen i Sør-Vest politidistrikt.

Politiet har mistanke om at den 35 år gamle bilføraren var påverka av alkohol, og har oppretta sak. Det betyr at sjåføren er sikta for promillekøyring.