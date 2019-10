Nordtveit i troppen i avgjerande kampar

Kampane er avgjerande for å bli kvalifisert til å delta i neste fotball-EM. Noreg ligg før dei avgjerande kampane på fjerde plass med ni poeng, men berre eitt poeng bak Romania og to poeng bak Sverige på andre plass, som gir rett til plass i EM-sluttspelet i 2020. Spania leiar puljen suverent når det står igjen fire rundar.

— Det er ingen store forandringar. Det er litt endra på keepersida med André tilbake og Ørjan igjen inne. I tillegg var Ajer skada sist og tilbake nå, seier landslagssjef Lagerbäck i ei pressemelding om uattaket.

Landslagssjefen er godt fornøgd med klubbkvardagen til dei fleste spelarane i troppen.

— Det ser ganske positivt ut denne gongen. Mange har fått ei meir og meir sentral rolle i klubbane sine. Det ser ganske bra ut, så får me sjå om me kan gjera det til gode prestasjonar i kampane som kjem nå også.

Lagerbäck understrekar at Noreg må ha minst fire poeng på dei komande kampane, aller helst seks, for at EM-håpet skal leva vidare.

Håvard Nordtveit som til dagleg spelar i tyske Hoffenheim, har vore bankers i det norske forsvaret. Vatsbuen som står bokført med 51 landskampar, gjorde ein solid innsats i førre kamp mot Sverige. Han debuterte i landslagsdrakta sommaren 2011.

HER ER TROPPEN

Keeperar

André Hansen – Rosenborg

Rune A. Jarstein – Hertha Berlin

Ørjan Håskjold Nyland – Aston Villa

Forsvar

Kristoffer Vassbakk Ajer – Celtic

Haitam Aleesami – Amiens

Omar Elabdellaoui – Olympiacos

Ruben Gabrielsen – Molde

Even Hovland – Rosenborg

Birger Meling – Rosenborg

Håvard Nordtveit – Hoffenheim

Tore Reginiussen – Rosenborg

Jonas Svensson – AZ Alkmaar

Midtbane

Sander Berge – Genk

Tarik Elyounoussi – AIK

Markus Henriksen – Hull

Stefan Johansen – Fulham

Fredrik Midtsjø – AZ Alkmaar

Mathias Normann – Rostov

Ole Kristian Selnæs – Shenzhen

Martin Ødegaard – Real Sociedad

Spissar

Erling Braut Haaland – Salzburg

Bjørn Maars Johnsen – Rosenborg

Joshua King – Bournemouth

Alexander Sørloth – Trabzonspor