UP fekk det relativt travlet då etaten gjennomførte ein fartsontroll på E134 i Ølen mellom kl. 18.50 og 21.00 fredag. Oppsummeringa viste at heile elleve sjåførar var for harde på gasspedalen. To av dei fekk førarkorta inndrege, medan dei andre fekk køyra vidare etter å ha fått forenkla førelegg. Sør-Vest politidistrikt opplyser at høgaste fart blei målt til 79 km/t i 50-sona.