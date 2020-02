M. B. Landstads salmebok 150 år

Ei av dei største gåvene til Den norske kyrkja, Landstads salmebok, fyller 150 år. Jubileet bør verta markert til gagns i kyrkjelydane våre, slik at salmediktaren får sin rettmessige plass i folks medvit om vår eigen kultur- og kyrkjearv.

Det stod ikkje sprekt til med salmeboksituasjonen i Den norske kyrkja kring midten av 1800-talet. Hopehavet gjennom århundre med Danmark hadde sett sitt preg, og det tok tid før nasjonen tok til å reisa seg, også på det kulturelle og kyrkjelege området.

Kyrkja hadde trong for ei ny samlande salmebok. Om dei gamle salmebøkene, brukte geografisk «i hytt og ver» over det ganske land, sa A.O. Vinje: «Dersom nokon åndeleg ting kan liknast i hop med å tyggja kork, så er det å syngja desse rettruande salmane.»

Det ser ut til at det var to aktuelle salmediktarar som kunne vera i stand til å gå i gang med salmebok-prosjektet: Den eine, pastor W. A. Wexels ved Vår Frelsers Kirke, Oslo; den andre, M. B. Landstad. Etter vurderingar i departementet fekk sistnemnde førespurnad ved brev av 30. mars 1848.

Likevel medførte oppbrotet frå Seljord til ny tenestestad i Halden og dei mange dødsfalla i den næraste familien, at det var vanskeleg for Landstad å starta eit så ambisiøst prosjekt no. I 1852, etter å ha blitt veletablert i sitt nye embete, retta departementet ny førespurnad. Denne gongen svara han JA, men på visse vilkår: Han ville ha eineansvaret for arbeidet; han ville ha avlasting i embetet og han ville ha løn. Dette vart godkjent i departementet ved Kgl. res. av 7.10.1852 og prosessen var dermed i gang.

Oppgåva var formidabel. Etter eigen utarbeidd plan gjekk han gjennom det som fanst av norske, svenske, danske og ikkje minst tyske salmar. Han omsette og han dikta sjølv,- med innleving og med folkeleg uttrykksmåte. Truleg hadde ikkje minst arbeidet med folkeviser og sagn gjeve han syn for balansegangen mellom det kristne og det folkelege.

Etter eit par kraftige kritikkrundar, som han ikkje tok ad notam i eitt og alt, vart Landstads salmebok autorisert ved Kgl. res. av 16.okt. 1869 til kyrkjeleg bruk ved den offentlege gudstenesta.

Verket var no ført til endes! Noregs fyrste nasjonale salmeverk var samla mellom to permar. Boka hadde 634 nr. Omlag halvparten var henta frå dei gamle dansk-norske salmebøkene medan 60 salmar var sjølvskrivne. I tillegg var 17 salmar så sterkt endra i form og innhald at dei burde vurderast som dikta av Landstad.

Ettersom trykking, korrekturlesing og innbinding tok si tid, låg ikkje Landstads salmebok ferdig før i juni 1870.

I Agder og Telemark bispedøme si årbok, «Vår kirke i sør» frå 1984, vart no avdøde professor Einar Molland sin konklusjon referert etter sin gjennomgang av M.B. Landstad si salmebok:

«En skjønnere gave har de norske menigheter aldri fått enn den de mottok da Landstads salmebok ble tatt i bruk.»

Må 150-årsjubileet for Landstads salmebok verta ein invitasjon til informasjon, refleksjon, inspirasjon og eventuelt indignasjon!

Harald Eintveit

sokneprest em.