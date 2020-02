Vestlandsfanden avlyser

Frontfigur i Vestlandsfanden Reidar Brendeland har mista stemma, og har annonsert at han ikkje kjem til Old River Saloon i helga. Arrangementet som var planlagt går likevel sin gang, med nytt band på plakaten.

Torsdag kveld fekk Aslaug Mala ved Old River Saloon telefonen ho helst ikkje ville ha; Reidar Brendeland har mista stemma si og har blitt sjukemeldt. Dermed kjem ikkje Vestlandsfanden til Etne og saloonen likevel.

— Me måtte avlysa konserten med Vestlandsfanden laurdag, men etter intens jobbing og gode hjelparar i bransjen har me klart å booka bandet Splint frå Bergen og Strilalandet som kjem i staden for Vestlandsfanden, seier Mala.

Det blir karneval

Splint er ein gjeng med dyktige musikarar og lang erfaring. Det er eit coverband som spelar gamalpop, country og festmusikk. Dei er godt kjende frå ulike festivalar, mellom anna Seljordfestivalen. I følgje Mala gir Splint 100 prosent på scenen og held det gåande til dørene stenger.

— Me annonserte kvelden som skotårsfest med karneval, og slik blir det også, seier Mala.

I løpet av kvelden blir det kåra ein vinnar av beste kostyme.