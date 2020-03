Avlyser gudstenester

Kyrkjene i Vindafjord vil bli stengt for gudsteneste i tre veker framover. Årsaka er smitteverntiltak som er sett i verk grunna koronaviruset som er i ferd med å spreia seg over heile landet. Ved gravferd er det berre nære pårørande som får lov til å vera til stades. — Me må følgja smittevernråda i kommunen, seier kyrkjeverje i Vindafjord, Inghart Lasse Tveit som blei kontakta av smittevernlegen i Vindafjord tysdag kveld med råd om å avlysa gudstenester i kyrkjene. — Eg er veldig glad for samarbeidet med kommunen. Dei som møter til gudsteneste er ofte eldre, og i begravelse kjem også eldre og sjuke folk som er i risikogruppa. I gravferd kjem det også tilreisande og då må me vera ekstra på vakt. Me har ikkje sett noko tal på kor mange som kan delta under ei gravferd, men rådet er at berre pårørande får vera til stades, seier han.

Korleis det blir med konfirmasjon og vigsle framover er uvisst, men kyrkja vil retta seg etter råda frå helsemyndigheitene dersom desse endrar seg. — Me har ingen planlagde bryllaup i nær framtid, og korleis det blir når konfirmasjonstida nærmar seg veit me ikkje. Me må finna ei løysing når den tid kjem, seier Tveit.