Bot for fart og mobilbruk

Fredag kveld gjennomførte politiet fartskontroll ved Sjurseike, E134 i Øvre Vats, og dette resulterte i elleve forenkla førelegg. Høgaste fart blei målt til 76 km/t i 60-sona.

Også i Etne blei det gjennomført kontroll, og her fekk tre bilførarar eit forenkla førelegg kvar, for ulovleg bruk av handhalden mobiltelefon under køyring. Kontrollen blei gjennomført langs Haukelivegen.

Dette melder operasjonsleiar ved Sør-Vest politidistrikt.