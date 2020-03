Etne: Stenger skulane i to veker

Det kjem fram i ei pressemelding frå Etne kommune.

— Som eit førebyggjande tiltak har Etne kommune bestemt å stengja begge skulane, kulturskulen og alle tre barnehagane i kommunen frå og med i ettermiddag. Skyss og henting går som normalt i dag. Det er ope som vanleg på SFO i dag. Stenginga gjeld i denne omgang for to veker framover og fram til ny informasjon blir gitt. Alle har fått skriv med seg heim om dette i dag, skriv kommunen.

Alternativ undervisning

Skulene har tatt i bruk nettbrett til alle elevar, og lærarane vil leggja opp til alternative pedagogiske opplegg desse dagane.

— Her kjem skulane med meir informasjon til sine elevar, skriv kommunen.

— Be vener om hjelp

Kommunen skriv at det kan bli ein utfordrande situasjon for mange når dei stengjer barnehage og skule.

— Me håpar at dei fleste har vener, kjende og familie som kan stilla opp og hjelpe til om det trengs. For dei som ikkje har det, ta kontakt med skule eller barnehage. Etne kommune og bedrifter i kommunen treng folk på jobb, og det kan difor vera aktuelt at hushald slår seg saman og samarbeider, heiter det i pressemeldinga.