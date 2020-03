Fleire lokale arrangement blir stoppa

Onsdag ettermiddag var det ikkje meldt om utbrot av kronasmitte i Etne og Vindafjord. Likevel er ei rekke tiltak sett i verk for å unngå smitte eller redusera smittefaren.

Både Vindafjord og Etne kommune tilrår på generelt grunnlag at større arrangement eller samkomer ikkje blir gjennomført slik situasjonen er nå. For planlagde arrangement eller møte med meir enn hundre deltakarar, eller med meir enn 50 menneske frå ei risikogruppe, skal det søkast kommunen om å få gjennomføra arrangementet.

Kulturlivet blir sterkt redusert etter at nye tiltak er sett i verk for å stansa spreiinga av koronaviruset.

Onsdag bestemte Vindafjord bibliotek å avløysa alle arrangement denne veka og dei neste to vekene. Det betyr også at språk-kafeen på Sjøperlo i Ølen ikkje blir arrangert i denne perioden. Også Old River Saloon i Etne avlyser arrangement, i første omgang ein konsert med Ausekarane i laurdag 21. mars.

Den planlagde revyen i regi av russen ved Ølen vgs i neste veke, er blant arrangement som er kansellerte på grunn av koronaviruset.

Ved Skakke i Etne er éin oppsett konsert avlyst. Etne kino blir halde open, men med maks 100 publikumarar i storsalen og 45 i litlesalen, slik at det alltid er eitt ledig sete mellom kvar.

Karantene

Medan nabokommunane Kvinnherad, Sauda og Tysvær har fått påvist smitte av koronaviruset, er både Vindafjord og Etne framleis utan smitta. Ifølgje smittevernlegane i dei to kommunane er åtte personar i Vindafjord, fordelt på fleire bygder, og fire personar i Etne i karantene.

I Vindafjord er ein av desse testa etter å ha vore i kontakt med smitta person i ein annan kommune.