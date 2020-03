Helsepersonell får ikkje reise

Helsedirektoratet har stengt alle barnehagar og skular i Noreg, pluss alle typar utdanningsinstitusjonar i eit forsøk på å temme smitte av koronaviruset Covid-19.

I tillegg har Helsedirektoratet vedtatt ei rekkje tiltak som vil medføre ei rekkje restriksjonar for mange. Tiltaka vart presentert på ein pressekonferanse i dag med statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie i spissen.

Tiltaka er frå i dag og til og med 26. mars, men det er sannsynleg at tiltaka blir utvida i tid.

Solberg oppfordra alle til å vere med på ein dugnad som skal hindre helseproblem spesielt for utsette grupper, og at tiltaka blir respektert i befolkninga sjølv om tiltaka grip inn i folk sitt liv.

Reiseforbod for helsepersonell

Helsedirektoratet oppfordrar alle til å unngå fritidsreiser, og unngå offentleg transport dersom det er mogleg. Dei som kjem inn til Noreg frå land utanom Norden, skal automatisk i karantene i to veker.

For å oppretthalde nødvendige helse- og omsorgstenester er det forbode for alt helsepersonell som arbeider med pasientar, å reise til utlandet. Det gjeld både tenestereiser og privatreiser. Det gjeld frå i dag og førebels ut april 2020.

Detalj- og varehandelen skal halde ope, og Helsedirektoratet opplyser at det er ingen grunn til å hamstre mat.

Vente med frisøren

Alle arrangement i idrett og kultur er det no forbod om. Her er andre aktivitetar Helsedirektoratet har vedtatt stengt:

Alle i serveringsbransjen utanom kantiner og spisestader der det går an å ha avstand må minst 1 meter mellom gjestene.

Treningssenter.

Verksemder som tilbyr frisørtenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, piercing og liknande.

Svømmehallar, badeland og liknande.

Kan få barnepass

Helsevesenet er blant 15 kritiske samfunnsområde som det er viktig fungerer og at det er folk til å gå på jobb. Når barn skal vere heime frå skulen eller barnehagen, meiner direktoratet at det er viktig at det ikkje er tilsette i desse funksjonane som skal ta seg av barnepass. Heller ikkje besteforeldre som er i ein kritisk alder for dei som kan bli sjuke av viruset.

Leiarar av barnehagar og rektor på barneskular skal difor sørge for eit tilbod til barn med foreldre i slike samfunnskritiske område, som helsepersonell og tilsette i transportsektoren. Denne lista er langt lenger, som politi, kraftsektoren og finansielle tenester.

— Vi tar i bruk det aller sterkaste i verktøykassa, og vi håper det kan stoppe viruset. Kanskje er ein ikkje redd for viruset for eigen del, men ein bør vere det for bestemora eller søsken med astma, og dei som jobbar i helsevesenet, sa helseminister Høie.

Folkehelseinstituttet sitt scenario er at 2,2 millionar kan bli smitta, og inntil 30.000 blir så sjuke at dei må inn på sjukehus. Eit sentralt mål er å hindre at mange blir sjuke på ein gong slik at det blir vanskeleg å gi forsvarleg helsehjelp.