Husstand sett i heimekarantene i Etne

— Husstanden oppfyller kravet frå Folkehelseinstituttet som seier når ein blir sett i karantene. Me ventar svar etter to til tre dagar, seier kommuneoverlege Elisabeth Gunleiksrud og ber folk om å ikkje uroa seg for smitte.

— Dette er ein mild sjukdom, så folk må ikkje engsta seg, seier ho.

Skuleelev

Onsdag føremiddag gjekk det ut melding til foreldre som har elevar ved Enge skule med informasjon om at ein elev på eitt av klassetrinna er sett i heimekarantene. Eleven tilhøyrer husstanden som er pålagt karantene, og eleven vil bli heime frå skulen inntil karantenen er oppheva.

Frisk

Mannen frå Vindafjord som måndag blei testa for koronavirus, er i dag friskmeldt og karantene oppheva.