Innfører restriksjonar i varehandelen

Kommunedirektør Bjørn Tollefsen har 16. mars gjort vedtak som butikkane med forhalda seg til. Bakgrunnen er for å hindra smitte etter det omfattande korona-utbrotet.

Vedtaket er gjort med heimel i gjeldande delegasjonsreglement for Etne kommune.

Vedtaket lyder slik:

Antal kundar samtidig i lokalet vert tillate i den grad det minimum er plass til 1 meters avstand mellom kvar person. Eigar må sørgja for rutinar som hindrar samanstimling og kødanning. Den enkelte kunde må sørgja for å halda 1 meters avstand til andre i lokalet.

I tillegg gjeld følgjande krav til smittevernrutinar:

• Felles berrøringspunkt som betalingsterminalar, handtak, frysarar og kjøleskap etc. må desinfiserast minst ein gong per time. Lister for internkontroll skal førast. Handtak på handlevogner og handlekorger skal desinfiserast mellom kvar kunde. Så langt det er mogeleg, skal ein tilby bruk av eingongshanskar for kundane.