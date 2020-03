Koronasmitten nærmar seg

Rogaland er fylket som er hardast ramma av koronasmitte i forhold til innbyggjartalet.

Verken Vindafjord eller Etne kommune har så langt ikkje fått registrert personar som er smitta med koronaviruset. Her er heller ingen i karantene. Nabokommunane Sauda, Tysvær og Kvinnherad er blant dei mange kommunane som er ramma og det er truleg berre spørsmål om tid før fleire kommunar blir direkte berørt.

Tysdag ettermiddag var det registrert vel 240 personar med påvist smitte av koronaviruset her i landet. Talet stig markant dag for dag. Rogaland har nådd 40 smitta, som ifølgje VG sin oversikt er 0,08 smitta per tusen innbyggjarar, som er topp i Noreg. Flest tilfelle er registrert i Viken med 61 (0,05 per tusen). Vestland som låg lenge høgt oppe, har 29 tilfelle (0,05 per tusen).

Norske helsestyremakter forventar sterk smitteauke av koronaviruset framover og har peika på at situasjonen kan koma på nivå med Italia der over 9.000 nå er smitta og 463 er døde av viruset.

Helsedirektør Bjørn Guldvog seier til NRK at helsetenesta må legga planar for at korona-situasjonen kan pågå over ein lang periode, men håpar på ein pustepause til sommeren når det er skulefri og folk har ferie.