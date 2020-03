Overvakar koronasituasjonen nøye

Utbreiing av Covid-19 viruset spreier seg her til lands. I Etne og Vindafjord tek dei situasjonen på alvor og følgjer Folkehelseinstituttet sine tilrådingar for å førebyggja og handtera smitte.

Talet på personar som er smitta av det nye koronaviruset fortset å stiga over heile verda. I går ettermiddag var det registrert 94.250 smitta personar på verdsbasis, der over 80.000 er busett i Kina. I Europa er Italia hardast råka med 2.502 smitta. Det er registrert 3.198 dødsfall på verdsbasis og i Italia var talet på døde onsdag ettermiddag 79. Her til lands viste oppdaterte tal frå Folkehelseinstituttet 48 smitta på dette tidspunktet. 12 av dei smitta er busett i Vestland fylke, medan i Rogaland er to personar registrert smitta, den eine i Haugesund. Dei fleste av smittetilfella her til lands er knytt til opphald i utlandet, og mange som er mistenkt for smitte er sett i heimekarantene.

Til testing

Verken Etne eller Vindafjord har unngått virusmistanke. I Vindafjord blei éin person sett i heimekarantene på måndag i påvente av prøvesvar, og to dagar seinare kunne kommuneoverlegen melda at mannen var friskmeldt og karantene oppheva.

I Etne gjekk det onsdag ut melding til foreldre til elevar ved ein klasse ved Enge skule om at ein elev var sett i heimekarantene etter at éin person i eleven sin husstand blir testa for koronaviruset.

— Ein husstand i Etne er sett i heimekarantene. Dei fyller krava frå Folkehelseinstituttet som seier når ein blir sett i karantene. Me ventar svar på prøven om to til tre dagar. Dette er ein mild sjukdom og folk må ikkje engsta seg, opplyser kommuneoverlege Elisabeth Gunleiksrud.

Ein husstand i Etne er sett i heimekarantene

Elisabeth Gunleiksrud, kommuneoverlege

God beredskap

Både i Etne og Vindafjord er beredskapen på topp når det gjeld tiltak som skal førebyggja og ta hand om smitte, og i begge kommunane følgjer dei nøye med på råd og retningslinjer frå Folkehelseinstituttet.

— Me har gått gjennom rutinane våre og gjort risikoanalyse på ulike område, seier kommunedirektør Bjørn Tollefsen i Etne kommune og meiner kommunen er godt førebudd dersom det skulle dukka opp mange personar som må testast.

— Me har god kapasitet til testing, og me har inngått samarbeid med Vindafjord kommune og legevakta om testing, seier han.

Eit av dei viktigaste midlane i kampen mot smittespreiing er god handhygiene og gode hoste- og nyserutinar. I barnehagar, skular og på tinghuset i Etne er det sett opp spritdispenserar som skal gjera det lettare for folk å halda seg reine, og reinhaldarane i kommunen har fått instruks om ekstra reinhald for å unngå smittespreiing. Elles blir innbyggjarane oppmoda til å følgja Folkehelseinstituttet sine råd om smitteførebygging.

— Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet sine råd ligg i botn. Me prøver å ha så normal levemåte som mogleg. Det er ingen grunn til hysteri, understrekar kommunedirektøren.

Førebyggjande tiltak

Eldre og personar med underliggjande sjukdomar står i størst fare for å bli alvorleg sjuke av viruset og ved omsorgssenteret i Etne og Skånevik heng det plakatar som minner dei besøkjande om faren ved å besøkja bebuarar dersom dei sjølv kan vera smitta.

— Me ber folk som kanskje kan vera sjuke, om å ikkje koma på besøk. Me har hengt opp spritdispenserar overalt og har sett i verk tiltak for å ikkje få smitte innanfor dørene, opplyser pleie-og omsorgsleiar Reidun Børve som også har planar klare dersom tilsette blir smitta eller blir sett i heimekarantene.

— Tilsette som har vore på reise i smitteområde blir sett i heimekarantene, og dei som skal på reise må følgja med på om dei skal reisa til eit risiko-område, seier ho.

Råda som til ei kvar tid blir sendt ut frå Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet ligg til grunn for tiltak sett i verk i Etne og Vindafjord.

— Me vil følgja Folkehelseinstituttet sine tilrådingar og me har møte med kommuneoverlege og smittevernlege. Me har ikkje sett i verk noko ekstra tiltak i forhold til skule eller sjukeheim utover råda frå Folkehelseinstituttet, opplyser rådmann Yngve Folven Bergesen og meiner kommunen er så godt førebudd som råd er med tanke på handtering av smitte og eventuelt sjukdom som følgje av Covid-19 viruset.