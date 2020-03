Politiet stenger dørene

Passtenester, levering av anmeldelsar og utlendings- og våpensaker stenger frå og med fredag til og med 26. mars som følgje av koronaviruset. Dette melder Politidirektoratet i ei pressemelding.

Pass

Naudpass

Levering av anmeldelse

Hittegods

Avtalar som handlar om opphald og utlendingstenesta

Våpen

Namsmannen

Forliksrådet

Politiet ber om at publikum tek kontakt med sitt lokale politi for å gjere nye avtalar fram i tid, og opplys at når dei har meir oversikt over situasjonen vil det bli lagt ut nye bookingtimar for pass.

Ber om forståing

Publikum som har spesielle behov som det må takast omsyn til, bes kontakte sitt lokale politi for å orientere om sin situasjon.

— Dette vil medføre ulemper for dei som blir råka. Vi ber om forståing for at politiets prioritet nå er å sikre ein god beredskap i heile landet, og samtidig ivareta omsyn til smittevernet, seier assisterande politidirektør Håkon Skulstad i ei pressemelding.

Fleire interne tiltak

Politiet også i verk fleire interne tiltak for å vere med på dugnaden mot koronasmitte. Mellom anna heimekontor for mange tilsette, utvida karantene og reiseforbod.