Som barnehagelærer har jeg en jobb som gir mange gleder, men det er også en jobb som gir oss barnehagelærere frustrasjoner. De som jobber som barnehagelærer, har rett på 4 timer i uken, i 100 prosent stilling, til planlegging, evaluering og dokumentasjon. Dersom det var det en skulle gjøre i disse timene hadde det kanskje vært bra, men en skal hele tiden gjøre så mye annet. Dersom en har barn som har behov for litt ekstra støtte (som jeg og andre svært gjerne vil hjelpe), skal det planlegges, dokumenteres og evalueres i tillegg og det skal skje i det ordinære. Det skal gjerne tas tester som en del av det nevnte arbeidet. Selv om en gjerne skal kunne få litt mer tid til å utføre slike oppgaver, vil det da bli desto mer tid der en er lite personal på avdelingen.

Det er også blitt ett krav om at en skal være minst 1 pedagog på 7 barn når barna er under 3 år og 1 pedagog på 14 barn over 3 år. Dette utgjør fort i enhver barnehage 2 pedagoger/barnehagelærere på hver avdeling. Dette er bra, helt til en begynner å ser på hva barna får av mer pedagoger/barnehagelærere på avdelingen.

For det første har begge rett på arbeidstid, noe som kan tilsvare 8 timer i uken dersom en går i full stilling, men det er det ikke alle som gjør. Ja, jeg vet kommunen vil ha flest mulig i full stilling, men er det sikkert at alle gjør like god jobb med å gå full stilling kontra å gå i redusert stilling? Den beste jobben blir gjerne gjort ved å jobbe redusert grunnet hjemmeforhold, helse eller andre ting. Kommunen mener at en ikke har ressurser (økonomi) nok til å sette inn flere fagarbeidere/assistenter. Dette betyr at det blir 8 timer i uken der en går med kun 2 personer på opptil 18 barn over 3 år og 2 voksne på opptil 9 barn under 3 år. Kommunen regner bemanning ut fra hele barnehagen, men glemmer å se på bemanning på avdelingsnivå. Dette kan bety at det er bra dekning med personal i barnehagen totalt sett, men ser en på det avdelingsvis, blir oppdekning gjerne litt skjev. Man har også møter som skal avvikles og dermed er en heller ikke 3 på avdeling den tiden.

For min avdeling vil det si at når vi tar med vaktplan, møtetider, arbeidstider for pedagoger/barnehagelærer og at det er litt reduserte stillinger, er vi på papiret nok personal med 3 ansatte på avdelingen, men i praksis er det kun ca. 6 timer i uken alle er på avdeling samtidig.

Vi pedagoger/barnehagelærere ser på arbeidstiden som nødvendig dersom vi skal kunne gjøre den jobben vi skal, men det er ikke med like god samvittighet/lett hjerte vi går fra avdelingen når en vet at vi egentlig også skulle vært på avdeling.

Når skal en kunne få litt mer ressurser å sette inn slik at vi kan gi barna ett enda bedre tilbud der det gjennom en dag er bedre oppdekning med personal på avdelingen. Kunne en mulighet vært å gi barnehagene 1 stilling som ble fordelt på de avdelingene en hadde i barnehagen for å kunne dekke opp personalmangelen som oppstår når en skal avvikle f.eks. arbeidstid. Ved å unnlate å ha mer personal i barnehagene, kan man da få god kvalitet og kunne få til tidlig innsats?

Randi Lea-Koltveit

Nedre Vats