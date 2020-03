Sakna 92-åring truleg funnen i Yrkjefjorden

Politiet blei torsdag like før klokka 08 varsla om at ein avdød eldre mann var funnen av fiskarar på ei strand i Yrkesfjorden.

I ei pressemelding opplyser politiet at dei har vore på staden og meiner at avdøde etter all sannsynlegheit er 92 år gamle Bjørn Moland. Han blei meldt sakna i Vikedal onsdag 19. februar. Trass omfattande leiting både på land, i elva og sjø var han ikkje funnen.

— Det er ingen grunn til å tru at Moland har vore utsett for ei kriminell handling, heiter det i meldinga frå Sør-Vest politidistrikt.

Dei pårørande er varsla.

Staden der den døde blei funnen heiter Skotavika og ligg innast i Yrkjefjorden i Tysvær kommune.