Stor pågang etter handsprit

— Nå merkar me stor etterspurnad etter desinfeksjon. Munnbind er me tom for og me får ikkje tak i meir. Det vesle lageret me hadde gjekk fort ut og me har stadig folk inne som spør etter munnbind, fortel Mona Ljosnes Nordtveit ved Apotek 1 Ølen, same dag som to familiar i Sauda blei sette i karantene i heimen.

Dei tilsette ved apoteket får ofte spørsmål frå folk som lurer på kva dei skal gjera for å vera føre var. Det beste rådet er å vaska hender og hosta eller nysa i eit papirlommetørkle som blir kasta. Munnbind er ikkje anbefalt for friske.

— Me anbefaler ikkje munnbind. Helsemyndigheitene anbefaler ikkje bruk av munnbind utanfor helsetenestene, og me følgjer deira råd. Men munnbindet kan brukast av dei som er smitta for å hindra spreiing. Det beste førebyggjande tiltaket er handvask og eventuelt bruka sprit etterpå. Handdesinfeksjon kan også brukast der det ikkje er tilgang på vatn. Me som jobbar her på apoteket er blitt flinkare til handvask og me spritar oss mellom kundane, seier Nordtveit.

Også ved Vitusapotek Etne merkar dei at auka interesse for dei to produkta.

— Me har hatt auka etterspurnad etter handsprit og har fortsatt på lager. Men munnbind er me heilt tomme for, opplyser farmasøyt Helene Eikemo.

For dei fleste er det ei mild og ufarleg influensa

Elisabeth Gunleiksrud, kommuneoverlege

Utbrot i mange land

Utbrotet av det nye viruset Covid-19, starta i byen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina i desember 2019, og har spreidd seg til andre land i Asia i tillegg til store deler av Europa og USA. Nyleg blei korona-viruset oppdaga i Noreg, og i Sauda har to familiar isolerte vore i påvente av svar på virusprøve. Ved helsesenteret i Etne og Vindafjord er dei godt førebudd om det skulle koma eit utbrot her.

— Me planlegg for å vera førebudd. Me har smittevernplanar og pandemiplanar som vil bli sett i verk, og me følgjer råd frå Folkehelseinstituttet og fylkesmannen i Vestland, opplyser kommuneoverlege Elisabeth Gunleiksrud.

Ho ber folk som er uroa eller har spørsmål om å ta kontakt med helsepersonell i kommunen, helst via sms. Om folk er blitt sjuke, bør dei ringja legekontoret eller legevakt.

— Me vil at folk ikkje møter opp på legekontoret. Ta kontakt med oss, og me vil igjen ta kontakt og køyra ut til folk og ta prøvar, seier ho.

Personar som har vore på reise kan ha blitt smitta, og mange stader rundt om i landet set folk i karantene i påvente av svar på prøvar.

— Det er krevjande, men viktig med karantene, men førebels er det berre folk som har reist i område med utbrot som blir testa. Me testar ikkje alle som har reist i andre land, seier kommuneoverlegen.

Dei fleste som blir smitta opplever å få influensaliknande symptom, og for dei aller fleste går virusinfeksjonen over etter éi til to veker.

— For dei fleste er det ei ein mild og ufarleg influensa, men mange kan bli sjuke og det kan få samfunnsmessig påverknad. Den beste måten å førebyggja er gjennom god handhygiene og gjennom å ha gode hoste- og nyserutinar. Det er ikkje tilrådd for friske å bruka munnbind, men dersom nokon blir sjuke, vil dei få utlevert munnbind frå oss for å hindra spreiing, seier Gunleiksrud.