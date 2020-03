Sjåføren blei målt til same fart som vegnummeret; 134 km/t, noko som resulterte i tap av førarkort. Fartskontrollen i regi av UP blei halde i 80-sona i Skjold – på E134 – seint tysdag kveld. Resultatet var to som mista lappen og ytterlegare tre forenkla førelegg, melder Sør-Vest politidistrikt.