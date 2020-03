UP fekk god fangst under ein fartskontroll på E134 i Skjold tysdag ettermiddag. Då utstyret blei pakka saman hadde etaten skrive ut heile ellevefartsbøter. I tillegg blei éin sjåfør meldt til politiet for grovt brot på fartsgrensa, 90 km/t i 60-sona. Det er Sør-Vest politidistrikt som melder om fartskontrollen i Vindafjord.