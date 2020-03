Fleire titals personar i Etne og Vindafjord blir sjekka for korona-smitte måndag

I Etne og Vindafjord var det sundag ettermiddag tre personar i Grannar-distriktet som har testa positivt for korona-viruset. Talet er å venta stige når kommunane måndag startar testing av fleire titals personar i Etne og Vindafjord.

Det er ikkje venta fleire prøve-svar i våre kommunar sundag.

— Det er nokre fleire testar som er sendt til Folkehelseinstituttet som ein venter svar på over helga, seier kommuneoverlege Terje Kleiven i Vindafjord.

Heller ikkje kommunelege Elisabeth Gunleiksrud i Etne kommune ventar svar på nye testar sundag.

Ventar auke

Det er derimot venta at tale vil auke utover uka som kjem, mellom anna er det venta at fleire av dei til saman 500 personane som sit i karantene etter at dei deltok på Haugalandskonferansen i Haugesund 6. mars er smitta. Mellom 30 og 40 av desse er frå Grannar-distriktet.

Seinast laurdag kveld fekk ei kvinne frå Haugesund som deltok på konferansen stadfesta at også hennar koronaprøve var positiv, akkurat som leiaren i Fikse Næringsforening Asbjørn Moe frå Etne fekk stadfesta fredag. Ein av dei to frå Vindafjord som er smitta deltok på den same konferansen.

Måndag skal fleire tiltals personar bli testa når kommunane i Etne og Vindafjord opnar eit felles testsenter ved det gamle legesenteret i Ølen.

I første omgang er det helsepersonell som skal sjekkast for mogeleg smitte, men også sjuke pasientar som blir henvist dit av enten fastlege eller legevakt.

Om lag 140 personar sit i i heimekarantene sundag, 100 i Vindafjord og 40 i Etne. Enten fordi dei har vore på reise, har hatt nær kontakt med stafesta smitta personar, eller har vore deltakarar på Haugalandskonferansen.

På landsbasis var det ved middagstider sundag ifølge VG 1.077 personar som har fått stadfesta at dei er smitta. På Haugalandet og i Sunnhordland såg tala slik ut: Haugesund 7, Karmøy 2, Vindafjord 2, Sauda 1, Tysvær 1, Sveio 1, Etne 1, Stord 1 og Kvinnherad 1.

— Ikkje reis på hytta

Etne-ordfører Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim (Sp) oppmodar alle som sit i korona-karantene om å respektere regleae som gjeld i høve til dei nasjonale retningslinene.

— Ikkje reis på hytta, ikkje gå på butikken for å handle, men syt for å få hjelp til det. Hald elles hovudet kaldt og hjertet varmt, er hennar oppmoding til innbyggarane i kommunen.

Korona-telefon

Etne kommune har i samarbeid med Frivilligsentralen og Etne Røde Kors oppretta eit telefonnummer du kan ringe om du har behov for å snakke med nokon om korona-situasjonen, eller få praktisk hjelp. Nummeret dit er 902 38 354.

Etne-ordføraren minner elles om at om ein kjenner seg sjuk, skal ein ikkje møte opp fysisk på legekontora utan avtale.

— Kontakt fastlegen din på telefon, eller legevakt på telefon 116117. Er ein alvorleg sjuk er det naudnummeret 113 som gjeld, seier ho.

Etne kommune kjem med oppdatert informasjon på ei nett-tv-sending på si nettside måndag klokka 10.