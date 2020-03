Valte å avlysa Etnefjellsturen

Etnefjellsturen 2020 var planlagt til sundag 15. mars. Tre dagar før bestemte arrangøren, Etne IL si skigruppe, å avlysa arrangementet.

— For det første er vêrvarslet så dårleg at det blir vanskeleg å gjennomføra, men også situasjonen rundt kornona-smitten gjer at skiløpet må avlysast, opplyser Jon Oddvin Moe i skigruppa.

Etnefjellsturen er blitt arrangert 33. gonger og pleier å samla rundt hundre deltakarar. Også i fjor blei skiløpet avlyst, den gong på grunn av for lite snø.

— Det har minka godt på snøen i Etnefjellet den siste , men for dei som ynskjer ein skitur i eigenregi, er dette mogeleg. Det er meldt bra vêr fredag og laurdag, seier Moe.

Avlyser all aktivitet framover

Haugesund Turistforening avlyser all aktivitet, og stengjer turbutikken og Olalia fjellstove inntil vidare.

Som andre bedrifter vel Haugesund Turistforening å legga til grunn eit føre-var-prinsipp for eiga drift, medlemar og andre brukarar av deira tilbod. All planlagt aktivitet, som kurs, turer og dugnader blir stoppa inntil vidare.

— Den viktigaste dugnaden nå er å redusera smitterisikoen, sier Lauren M. Si- monsen, dagleg leiar i Haugesund Turistforening.

Olalia har hatt helgeope med kafédrift kvar helg sidan midten av januar. Nå blir det stengde dører framover.

Haugesund Turistforening sine ulåste hytter blir framleis halde opne på grunn av sikkerheit for turgåarar. Foreininga ber alle å ta omsyn til Folkehelsedirektoratet sine råd i samband med bruk av fjellhyttene.