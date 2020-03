Vurderer å stenge skular

Danmark stenger skular og barnhagar i to veker framover, og oppfordrar barar, utestader, bibliotek, kulturinstitusjonar og fritidstilbod om å stenge i to veker, ifølgje den danske avisa Jyllands Posten.

Strengare tiltak er i ferd med å feste grepet i fleire land for å redusere omfanget av pandemien med koronavirus.

NRK melder at det tidleg i dag var møte i det nasjonale beredskapsrådet. Nordland fylkeskommune har bestemt å stenge vidaregåande skular til over påske. Både Oslo og Bergen har stengt skular.

Vestland har stengt alle vidaregåande skular, og Rogaland har enno ikkje gått til det steget.

Treningssenter og svømmebasseng

I Vindafjord har kommuneleiinga sett stab, noko som betyr at det medfører fleire fullmakter til å innføre tiltak for å hindre smitte av koronavirus. Rådmann Yngve Folven Bergesen i Vindafjord kommune opplyser at kommunen har vedtatt ytterlegare tiltak i kampen mot koronasmitte.

— Vi har vedtatt å stenge Vindafjord bibliotek fordi det er mange innom i løpet av ein dag sjølv om det ikkje er så mange på ein gong. Det er eit smittepress vi vil unngå, seier han.

Her er det Vindafjord har vedtatt i dag:

Stenger Vindafjord bibliotek.

Dagsenter for eldre og psykiatri blir stengt.

Svømmebassenget ved Ølen skule er stengt.

Treningssenter i kommunen er stengde.

Besøk på sjukeheimane skal vere på eit minimum.

Skulehelsetenesta og helsestasjonen skal redusere aktiviteten for å kunne gi andre helsetilbod etter behov.

Dei tre idrettshallane blir stengt på dagtid, og idrettslaga blir oppmoda om å ta pause i aktivitetane.

Kommunen tar i bruk heimekontor og oppfordrar bedrifter om det same.

Komeunen har nettopp sendt melding til Frisk Treningssenter i Ølen og Trimmeriet i Skjold at dei må stenge dørene for å redusere smittefare. Det er vedtak etter smittevernlova.

Vikedal idrettshall, Ølen idrettshall og Skjold Arena må også halde stengt på kveldstid etter vedtaket i kommunen.

— Kvinner må gå på jobb

Rådmann Bergesen opplyser også at stenging av skular og barnehagar truleg vil kome, men her ventar dei også på nasjonale råd og vedtak.

— Det endrar seg nesten frå time til time, og nasjonalt beredskapsråd skal kome med nye tiltak i dag, seier han.

Dei blir varsla som det største inngrepet i folk sitt liv sidan krigen. Dersom skular og barnehagar blir stengde, har han eit ønske han håpar folk vil lytte til: det bør ikkje først og fremst bli kvinner som er heime for å passe barna.

— Tradisjonelt er det mange kvinner som er heime med omsorg for barn. No er det slik at det er flest kvinner som arbeider innan helse og omsorg. Vi treng dei på jobb, spesielt når fleire i befolkninga blir smitta, seier han.

I Vindafjord er statusen åtte i karantene der det er tatt test av ein av dei som det ikkje er kome svar på frå laboratoriet enno.

Etne har to hus i karantene, og det involverer fire personar.