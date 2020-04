«Her er det noe som ikke stemmer»

Statens Vegvesen: E134 mellom Drammen og Haugesund er ikke med!

E134 Haukelivegen AS og Vegforum Øst-Vest er svært overrasket over at viktige satsinger på E134, korridor 5, er utelatt i Vegvesenet (SVV) sitt svar på Nasjonal Transportplan (NTP), lagt fram 17. mars. En NTP uten midler til E 134 fra Drammen til Haugesund kan ikke aksepteres. Kritikken er vel begrunnet: Vi kan ikke vente i fire nye år. Ved forrige revisjon i 2017 ble ikke et eneste nytt, større prosjekt lagt inn.

SVV går nå ut og mener seg misforstått. Oppdraget fra Samferdselsdepartementet (SD) var å vurdere nye store veiprosjekter de 6 første årene utelukkende etter samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Da falt E 134 ut av prioriteringen.

Vi savner likevel en forklaring. Kan det være at SD ikke får fram viktige svar, ut fra hvordan man bruker samfunnsøkonomisk nytte som verktøy?

Dersom det enkelte prosjekt sin nytte blir vurdert hver for seg, glipper den store samfunnsnytten som kommer fram ved å se hele strekningen fra øst til vest som en samlet og helhetlig utbygging. Røldalstunnelen, Saggrenda-Gvammen i Øst-Telemark og Bakka-Solheim på indre Haugalandet er nok ikke lønnsomme hver for seg, men som brikker i en helhet har de stor nytte. Og ferdig utbygd blir E 134 et stort pluss i samfunnsregnskapet. SVV har jo selv i sin øst-vest utredning konkludert med at E 134 over Haukeli, med arm til Bergen, er det beste alternativet, med en samfunnsnytte på 26 milliarder (2014). Dette er i tråd med en klar politisk målsetting om å prioritere samfunnsnyttige prosjekter.

Dette burde SVV helt klart ha vist til i oppdragsbrevet. Med et slikt utgangspunkt mener vi at flere prosjekter på E 134, korridor 5, skulle hatt sin plass i prioriteringen.

E 134 over Haukeli er overmoden for opprusting og utbygging. Denne øst-vest forbindelsen er den viktigste transportåren mellom Oslo-regionen og aksen Bergen-Haugesund-Stavanger. Vi ber derfor SD legge fram en samlet plan for utbygging av veien mellom Drammen og Bergen/Haugesund. Vi kan da få en rask og kostnadseffektiv utbygging av hele strekningen fra øst til vest.

Vi forventer at E 134 er høyt prioritert når regjeringen legger fram sitt forslag til NTP 2022-2033.

Roald Aga Haug, styreleiar

Pål Kårbø, dagleg leiar

E134 Haukelivegen AS



Asbjørn Espeset, leiar

Halvor Grene, nestleiar

Vegforum Øst-Vest